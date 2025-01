Festa dello sport. Gare di atletica indoor. Show a Carrarafiere

Partono a Carrarafiere le gare di indoor 2025. Taglio del nastro e prime gare per l’atletica al coperto, con anello di 160 metri e rettilineo centrale. Iniziano oggi e domani le gare, che si ripeteranno nei weekend fino al 2 febbraio. Oggi l’inaugurazione nel grande Padiglione E di 12mila mq, dove è stato trasferito e montato l’anello di 160 metri a quattro corsie è il rettilineo centrale a sei corsie per le gare di velocità. Si disputeranno le gare sulla distanza a metri piani e con ostacoli. Il calendario fitto Indoor proseguirà con una serie di manifestazioni per tutte le categorie che sono già state programmate nel mese di gennaio e nella prima settimana di febbraio. Si potranno disputare tutte le competizioni di corsa e marcia indoor, getto del peso e salto in alto. "Saranno giornate belle e piene di sport per l’atletica toscana - le parole di soddisfazione di Fabio Mariotti, presidente del Comitato regionale Fidal Toscana - visto che anche quest’anno si è riusciti a organizzare questo grande evento sportivo. Un momento davvero molto significativo e un grande successo che già da diversi anni si ripete Però vogliamo che questo sia solo l’inizio e continueremo a migliorare la struttura, probabilmente con una pedana esterna per il lungo. L’obiettivo è di rendere questo centro uno dei più importanti d’Italia, molto utile anche per tutti gli atleti di altre regioni e ad esempio del nord ovest, mentre il periodo di utilizzo più lungo rispetto al passato consentirà di potersi preparare adeguatamente ai vari campionati italiani indoor". "Questo è il coronamento di un sogno che parte da lontano - sottolinea - che permette inoltre alla città di avere un impianto importante, che può attivare il turismo sportivo. Ma è giusto non smettere di sognare e cercare di lavorare per avere una pista ancora piu grande all’interno del padiglione dedicato allo sport, con l’intenzione di ospitare in futuro competizioni ancora piu importanti".