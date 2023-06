Festa dello Sport a Carrara, Grande Successo per la 'Notte Arcobaleno' della Pro Loco

Grande successo per la festa dello sport e la settima ‘Notte Arcobaleno’ della Pro loco Carrara, che ha riempito di sportivi e appassionati il centro città. Karateti, pugili, ginnasti, ballerini, insomma lo sport in tutte le sue declinazioni ha invaso strade e piazze portando una ventata di valori sportivi tra piazza Gramsci, piazza Alberica e Corso Rosselli, dove si sono sfidati i pugili della pugilistica Bertola cittadina. Piazza D’Armi ha invece ospitato il passaggio di cintura di circa cinquanta bambini tra i 4 e i 16 anni, che hanno mostrato al pubblico tutte le tecniche delle arti marziali, in particolare quelle apprese dal maestro di karate Antonio Asselta. E poi football americano, sfide di il Triathlon nordic walking, il trofeo Mauro Marchetti, il grande podista che ha fatto appassionare alla corsa intere generazioni di carraresi, e per cui il patron della Marble marathon ha proposto di intitolargli in campo scuola di via Bassagrande, dove ha trascorso una vita intera ad allenarsi. E dopo tanto sano esercizio non potevano mancare i balli scatenati a ritmo di musiche caraibiche del dj e animatore Salvatore Lombardo, che ha fatto ballare in piazza Gramsci grandi e piccoli.