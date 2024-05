Tre giorni di festa a Castagnola dove per questo fine settimana e lunedì prossimo arriva la tradizionale festa della Madonna del Pianto, legata all’omonima chiesa parrocchiale del paese. Si parte domani, alla sera, con la processione per le strade di Castagnola che inizia alle ore 21. Domenica, sempre alle 21, falò e preghiera di veglia nella piazza di fronte alla chiesa. Infine lunedì 20 maggio, per tutta la giornata, la fiera della Madonna Del Pianto. Nel pomeriggio della stessa giornata l’associazione La Palma ripristinerà per l’occasione la tradizionale pesca di beneficenza nell’oratorio retrostante la chiesa con degustazioni di torte di riso e tante altre sorprese. Alle ore 18, inoltre, sempre lunedì, è in programma la messa officiata (nella foto) dal vicario generale don Marino Navalese.