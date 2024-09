Festa del vinile in piazza. Successo di ’Massa a 33 giri’

Grande successo per la sesta edizione di Massa a 33 Giri 5° Memorial Mauro Baldini sabato in centro. Una festa che ha coinvolto tutto il centro storico di Massa. La mostra mercato del vinile è iniziata alle 10 in piazza Aranci con espositori di dischi in vinile provenienti da tutta Italia e già dal primo mattino numerosi appassionati sono venuti a scuriosare tra i banchi. "Ogni anno ci piace introdurre delle piccole novità, negli scorsi anni abbiamo avuto artisti che dipingevano in piazza, quest’anno c’è stata la diretta radio di Contatto Radio che ha intervistato la gente e gli espositori presenti", dice Elisabetta Zanetti presidente del Centro commerciale naturale Massa da Vivere, l’associazione organizzatrice dell’evento. Non solo, il programma della giornata ha visto protagonisti, infatti oltre che la mostra/mercato in piazza Aranci anche lo spettacolo itinerante con Lolly e Pop, artisti di strada poliedrici che hanno fermato i passanti facendo buffe domande e intrattenendo con musica e bolle di sapone. Dalle 18 piazza Aranci si è animata con un dj set di dischi in vinile di dj Irie, della trasmissione FaccioSu4U, La serata si è conclusa nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale con l’incontro “Un disco per l’estate” un racconto di parole e musica di e con Alessandro Volpi e Federico Bogazzi. Per il quinto anno l’edizione è un omaggio alla memoria di Mauro Baldini, noto in città per la sua passione per la musica. Con il suo entusiasmo ha contribuito a realizzare la prima edizione di “Massa a 33 giri” coinvolgendo i commercianti e portando per la prima volta a Massa collezionisti da tutta Italia. L’evento organizzato dal Ccn Massa da Vivere è realizzato con il sostegno dei soci aderenti al centro commerciale naturale e il Comune di Massa e il patrocinio della Provincia per l’evento collaterale “Un disco per l’estate”.