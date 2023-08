Fiere: Carrara Bier Fest ridimensionata

Carrara, 20 agosto 2023 – La Carrara Bier Fest, la festa quarantennale della birra che si svolge a Carrara Fiere, quest'anno non si terrà nella sua consueta forma. "Abbiamo lavorato un mese con Imm Carrara Fiere spa per organizzare l'evento e riportarlo agli alti livelli che merita. Siamo stati pronti a investire pur consapevoli che non ci sarebbe stato un rientro economico": spiega Paolo Caldana, fondatore e amministratore delegato di Tirreno Trade srl, società che organizza manifestazioni fieristiche di alto valore tra cui Tirreno CT.

"Abbiamo accettato con entusiasmo la sfida e abbiamo lavorato alacremente per cercare di trovare le soluzioni migliori per poter aprire i cancelli di questa storica manifestazione. Ma i tempi stretti e le numerose problematiche sorte ne hanno condizionato l'organizzazione insieme all'aumento dei costi", continua Caldana. "Noi siamo abituati a lavorare con rigore, a fare le cose per bene e con i tempi giusti. La serietà della nostra società è confermata dalle 45 edizioni di Tirreno CT". Tra i problemi, ricorda Caldana, ci sono "i tempi ristrettissimi che hanno inciso sulla logistica dei fornitori di attrezzature e sull'allestimento della fiera, la reperibilità dei gruppi folkloristici per tutto il periodo dell'evento. Questo oltre alle difficoltà di approvvigionamento di alcuni prodotti tipici bavaresi in quanto la Carrara Bier Fest sarebbe concomitante con la Oktober Fest".

Inoltre, "il periodo non ha facilitato la possibilità di organizzare a pieno regime i due storici eventi collaterali, Tutti in fiera e il Luna park, che insieme alla Festa della Birra hanno sempre caratterizzato questo evento e davano ai visitatori un'offerta in più di svago". Quindi tutto questo "comporterebbe organizzare una fiera molto ridimensionata in tutta la sua totalità, portandola ad essere una semplice sagra della birra, cosa che non fa parte del nostro modo di lavorare e non in linea con le promesse fatte". Infine, precisa Caldana, "istituzioni e Imm, con cui siamo pronti a collaborare su altre iniziative, sono state messe a conoscenza delle problematiche e della nostra decisione. Ciò nonostante ringraziamo l'amministrazione comunale e la Imm per averci dato questa opportunità".