’Fascisti contro la democrazia’. Lo storico Davide Conti ospite di Spazio Alber1ca

Sabato alle 17,30 al San Giacomo di Grazzano sarà presentato il libro di Davide Conti “Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana (1946-1976)”, Einaudi editore. L’autore (nella foto) sarà ospite di Spazio Alber1ca che riprende così la rassegna di incontri. Coordina dopo i saluti di Luciana Ceccarelli, Alessio Giananti degli Archivi della Resistenza e Almarella Binelli dell’Anpi. Un libro che è uno spunto di riflessione sulla situazione politica italiana, di un autore che vanta un curriculum che ne fa, in quanto studioso, un testimone eccezionale della storia che va dal Ventennio fascista agli anni della strategia della tensione e delle stragi che hanno insanguinato l’Italia tra la fine degli anni 60 e gli anni 80. Consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica. È inoltre autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d’oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato “Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana”, “L’Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana” e infine nel 2023 la ricerca sulle radici della attuale destra italiana di cui parlerà nell’incontro di sabato.

Conti affronta e documenta da storico la nascita del Movimento sociale italiano che rivendicò fin dalle origini, come fattore identitario, la propria estraneità alla Repubblica nata dalla Resistenza e ai valori da essa espressi nella Costituzione, ponendo da subito all’ordine del giorno la questione di "essere fascisti in democrazia".

Giorgio Almirante e Giuseppe (Pino) Rauti rappresentarono il nostalgismo dei reduci di Salò nel dopoguerra, sostanziarono quel neofascismo politico che nei decisivi anni Sessanta e Settanta fu radicalmente ostile ai profondi mutamenti che attraversavano il Paese. L’ultima fatica di Davide Conti offre importanti spunti di riflessione sulla contingenza politica attuale che vede per la prima volta in Italia al governo una destra, legata a quel periodo, che non ha voluto fare i conti con il fascismo e fatica a dissociarsene. L’evento è organizzato da Arci, Archivi della Resistenza, Anpi e prevede un tour che comprende anche Massa oggi alle 17 a palazzo Ducale e a Sarzana domani. Prenotazioni e informazioni [email protected]