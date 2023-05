Fanfara dei bersaglieri nelle strade di Fivizzano

Esibizioni in molti paesi della Lunigiana e concerto in piazza Medicea a Fivizzano domani della Fanfara dei bersaglieri che domenica saranno alla Spezia per il 70° Raduno Nazionale. Le formazioni musicali saranno ad Aulla, Licciana, Pontremoli,Barbarasco, Comano e in altri centri. A Fivizzano le performance della Fanfara ‘Nino Garavaglia’ della città di Magenta: dalle 18 transiterà nelle vie del centro storico per tenere poi, alle 21, un concerto in Piazza Medicea. Un curriculum di tutto riguardo quello della ‘Magenta’, fra le più importanti fanfare d’Italia che finora ha ottenuto grandi successi sia nazionali che internazionali.

La musica incalzante e il travolgente passo di corsa che agita le piume sul cappello dei militari impegnati sono le caratteristiche che più emozionano gli spettatori; e sarà un’occasione unica ,sabato prossimo, ascoltare e provare direttamente queste sensazioni in tanti capoluoghi della Lunigiana dove, per la prima volta, le Fanfare dei Bersaglieri si esibiranno.

Roberto Oligeri