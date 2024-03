Evergreen scalda i motori e prepara nuove iniziative. Subito due escursioni

Ancora festa in casa “Evergreen“, con una cinquantina di persone che hanno applaudito il presidente Mario Cassano, il quale ha presentato le iniziative per il 2024. Nella sede sociale di viale Eugenio Chiesa si è svolta l’assemblea dei soci Evergreen Asd per l’approvazione del bilancio anno 2023, che è stato approvato dall’assemblea all’unanimità. Il presidente ha confermato tutte le iniziative in essere approvate dal consiglio direttivo anche per il corrente anno; ha comunicato due escursioni che si terranno nei prossimi mesi di aprile e maggio al “Puntato“ e il “Borgo di Antona“ a cui farà seguito un programma dettagliato. Ha ringraziato tutti per il contributo e il sostegno ma soprattutto per l’entusiasmo dei soci, che con la loro partecipazione hanno contribuito a realizzare importanti obiettivi. Insomma, un successo, considerando che Evergreen ha festeggiato da pochi mesi il primo anniversario.

"Diverse le attività che svolgiamo, dai corsi di lingua inglese, computer e smartphone, alle iniziative culturali e sociali, al teatro terapia, al gioco del burraco e altri giochi da tavolo – commenta il presidente Cassano – Tutto questo è possibile grazie al sostegno dei numerosi soci".

Il pomeriggio é continuato con buffet e brindisi augurale, infine l’estrazione della lotteria a premi che sono stati donati da: Dogliani Biscottificio Carrara; Revolution Hair parrucchiere Massa; Bianchini abbigliamento Massa; Ottica Claro Massa; Azienda Agricola il Moretto Massa; Ferrari Telefonia Massa; Bar Chateau Massa. Per info contattare il presidente 3488859770.