"Esplorando la vita di Artemisia Gentileschi: l'incontro di domani a Carrara"

Tornano gli appuntamenti di Ada Carrara e Fosdinovo fra storia, arte e cultura con un occhio a quella che è l’attualità intitolati ‘Uno sguardo all’arte’. Nel prossimo incontro, in programma domani, alle 16, nella sala di rappresentanza del Comune di Carrara, la pittrice Gloria Michela Rustighi porterà il pubblico in un viaggio affascinante nella vita di Artemisia Gentileschi. L’evento si concentrerà inoltre sul tema della violenza di genere, lasciando ampio spazio al dibattito. Sono infatti invitati a partecipare i rappresentanti delle istituzioni e in particolare dei centri antiviolenza Centro Donna Lunigiana, Donna Chiama Donna di Carrara e anche del Progetto Uomini Responsabili OdV. Modera la presidente di Ada Carrara e Fosdinovo, Laura Menconi. Per informazioni, tel. 375 5355384.