"Esplora Vini ed Eccellenze del Territorio al Castello di Lusuolo"

Vini ed eccellenze del territorio nel castello di Lusuolo. Lunedì dalle 10 alle 17 Expo Bancarel’vino, presentazione vini 2023 ed eccellenze del territorio, per operatori del settore, sommelier e appassionati. Partecipazione a numero chiuso, registrarsi su https:forms.gleiSm4QVcsSKUGKrBp7. Durante la giornata sarà possibile incontrare i produttori e assaggiare i loro vini. L’ingresso è gratuito per gli operatori del settore Ho.Re.Ca mentre prevede un pagamento di 5 euro per sommelier (iscritti Ais, Fisar, Onav) e 15 euro per giornalisti, food blogger e appassionati. Il pagamento potrà essere effettuato il giorno stesso al desk di registrazione oppure in anticipo con pagoPA. La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita al momento della registrazione. La location sarà il castello di Lusuolo, fortificazione militare che si erge sulla sponda destra del fiume Magra a controllo della Via Francigena, una delle principali strade alto medievali. Appartenuto in origine alla famiglia Malaspina dello Spino Secco, nel 1450 cadde nelle mani della famiglia genovese dei Campofregoso che lo demolì parzialmente.