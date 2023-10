Esplora il Cielo d'Autunno al Planetario di Marina di Carrara

Domani alle 21.15 il tema della serata al Planetario comunale a Marina di Carrara sarà “il cielo d’autunno”: si svilupperà in tre momenti. Una prima parte “teorica”, seguita dalla simulazione sotto la cupola del planetario dei movimenti di cielo e costellazioni visibili nel periodo. Per terminare, se il meteo lo permetterà, l’osservazione all’aperto, grazie anche ai telescopi GAM, dei principali oggetti astronomici visibili nel cielo. Il cielo d’autunno è, per molti versi, un cielo “misto”: stanno ormai per tramontare le più belle costellazioni estive (Cigno, Aquila, Lira) e iniziano a mostrarsi quelle invernali (Orione, Toro, Gemelli). ciononostante molti oggetti interessanti sono presenti nel cielo in questa stagione: fra questi la galassia di Andromeda, l’ammasso doppio di Perseo, le costellazioni legate al mito di Perseo stesso (Andromeda, Cassiopea, Pegaso, Cefeo). Info e prenotazioni al 333 1731533.