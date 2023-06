Ersu: tre infopoint per la fornitura della differenziata

Ersu e il Comune di Montignoso comunicano che dal 5 al 30 giugno apriranno 3 Infopoint nel territorio comunale dove le sole utenze domestiche, munite di tessera sanitaria, potranno ritirare la fornitura annuale di sacchi necessari per la raccolta differenziata oltre al mastello grigio.

I tre siti sono: magazzino comunale al centro raccolta di via Piedimonte (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19); Apt Cinquale, in via del Freo (martedì, giovedì e sabato mattina dalle 8 alle 13); parrocchia di Sant’Eustachio, in via della Resistenza (sabato 10 e sabato 24 giugno, in orario 14-19).