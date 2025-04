Errani e Paolini ospiti speciali alla Doganella

Arrivano in punta di piedi, qualche battuta e poi mano alla racchetta e testa alla pallina gialla che corre da una parte all’altra della rete come un proiettile. Non è stato un torneo, ma lo spettacolo non è mancato alla tre giorni di allenamento di una parte della nazionale azzurra di tennis femminile che per il secondo anno consecutivo, ha scelto i campi in terra rossa del centro sportivo della polizia municipale della Doganella, per un ciclo di sedute di allenamento.

Agli ordini della capitana Tathiana Garbin e del preparatore atletico Danilo Pizzorno, a dare spettacolo sono state Jasmine Paolini (numero 6 del ranking mondiale) e Sara Errani (numero 124), come dire le medaglie d’oro nel doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi. Assenti per un disguido nel viaggio, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, mentre Martina Trevisan è infortunata.

Venti le ore complessive di allenamento seguite da decine di appassionati e alla presenza dei rispettivi genitori: gioco a fondo campo ad una velocità che nei tornei il mezzo televisivo non riesce a dare l’idea, poi le risposte sotto rete e infine la battuta. E alla fine nessuna delle due tenniste si è sottratta al rito dei selfie e degli autografi.

In mattinata sono arrivate anche la sindaca Serena Arrighi con le assessore Elena Guadagni e Lara Benfatto "Siamo felici – ha detto la sindaca – che le due campionesse abbiano scelto la nostra città per allenarsi".

Maurizio Munda