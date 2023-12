Massa, è morto Ernesto Menchini, ex sindacalista

Massa, 6 dicembre 2023 – Ernesto Menchini, 76 anni vissuti intensamente, fino a un mese fa lo abbiamo visto nelle strade di Massa, a chiacchierare e a discutere con amici e conoscenti. Nulla faceva presagire la sua imminente dipartita. Un controllo di routine per scoprire poi che c’era dell’altro.

E così, in pochi giorni, ci ha lasciato. Ex sindacalista della Uil Pensionati, nostro fedele lettore, Ernesto masticava la politica, quella vera, onesta, sana.

La sua battaglia quotidiana fondava le basi nel rilancio della cultura del trasporto pubblico, la qualità della vita della nostra città e la sicurezza. Sognava una città moderna, a misura di ’pedone’ e più volte si era presentato negli uffici preposti proponendo una riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico.

Lottava per i diritti degli anziani e dei bambini, diritto a disporre di spazi liberi e sicuri per la vita di relazioni e per i giochi – come sottolineava nella lettera scritta ai candidati sindaci nelle amministrative del maggio scorso – ribadendo "i diritti dei pedoni e degli handicappati a circolare liberamente su marciapiedi e strade, i diritti dei residenti ad abitare in case non degradate dai rumori, dai gas di scarico e dalle vibrazioni, i diritti dei cittadini consumatori a poter liberamente osservare vetrine e visitare negozi, passeggiando al riparo dello sfrecciare dei veicoli". Salute e vivibilità erano i suoi punti fermi. Puntuale, all’inizio dell’anno scolastico non mancava la sua riflessione sulla fragilità del sistema traffico che paralizza tutta la città: "Una delle grandi emergenze del vivere civile della società contemporanea, da affrontare".

Mancherà la sua voce, la sua figura di uomo sensibile, il suo modo di esserci sempre con discrezione, intelligenza e assoluto rispetto. Collaborava con l’associazione Ada e con Confimpresa Massa Carrara , riuscendo ad aprire un tavolo permanente sul tema infrastrutture e mobilità, mettendo insieme Regione e Provincia. Ernesto Menchini lascia la sua famiglia cha amava profondamente: la moglie, la figlia, il genero e i nipoti. I funerali si terranno oggi, alle ore 15, nella chiesa della Madonna del Monte in via Prado a Massa. Condoglianze alla famiglia anche da parte del ’suo’ giornale.