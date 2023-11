"Emergenze a rischio senza la piazzola dell’elisoccorso"

La piazzola dell’elisoccorso all’ospedale di Pontremoli è chiusa da 2 mesi per motivi tecnici e gli atterraggi sono spostati al campo sportivo Lunezia dove deve arrivare l’ambulanza. E il sindaco Jacopo Ferri ha scritto alla direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani. "Una vergogna che si protrae ormai da troppo tempo ed è già di per sé motivo di preoccupazione – protesta – oltre che ulteriore dimostrazione della scarsa attenzione che l’azienda riserva alla Lunigiana. Ciò è però ancora più grave in questo momento, alla luce della disastrosa situazione di transitabilità delle strade determinatasi dopo l’alluvione dei giorni scorsi". Solo a Pontremoli sono interrotte 7 strade comunali, 2 provinciali e la Statale 62 della Cisa, alcune frazioni e diverse famiglie sono raggiungibili solo a piedi. Su tutte le arterie locali è necessario tagliare gli alberi pericolosi, che rischiano di cadere.

L’impossibilità di fare atterrare l’elicottero all’Ospedale e utilizzarlo all’evenienza senza farlo partire dalla costa rappresenta quindi una criticità e un rischio in più. Il sindaco Ferri chiede quindi un intervento immediato e risolutivo". Riaffiora poi la polemica con la direttrice generale accusata di evitare il confronto con i sindaci all’assemblea della Sds. L’elenco che Ferri stila per aggiungere sostanza al dibattito è lungo e parte dalla situazione dei servizi medici di continuità assistenziale e dalle prospettive del servizio medico del 118 di Aulla per arrivare ai servizi sul territorio dei medici di base. Si passa poi allo stato della progettazione e realizzazione della case di Comunità in Lunigiana e alla prospettiva dei servizi di assistenza sociale.

