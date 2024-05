Emergenza maltempo. Operai forestali in campo

Un mese particolare, quello di aprile, per gli operai dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana che hanno dovuto affrontare l’emergenza straordinaria neve nel Comune di Zeri, andando a ripristinare i passaggi sulle strade, e prestando numerosi servizi per far sì che le varie frazioni colpite tornassero alla normalità.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi programmati, sono avvenuti lavori di sfalcio e decespugliamento in canali ad intersezione su strade a carattere pubblico nel comune di Bagnone, in località Treschietto, mentre lavori di bonifica sono stati effettuati a Montereggio di Mulazzo; a Mulino di Villa di Tresana; a La Serra di Podenzana; a Maestra dei Saldi di Licciana Nardi; a Ceserano e Aiola di Fivizzano; ai Chiosi di Pontremoli.

Le strutture antincendio manutenute sono state quelle dei laghetti in località Zum Zeri e a Pietre Bianche nel comune di Tresana, mentre in località Monte Bosta di Filattiera gli operai hanno realizzato un fuoco prescritto. Un intervento di estinzione di fuoco boschivo, li ha visti invece impegnati sul Monte Rotondo, nel comune di Comano. Per quanto riguarda, infine, la pulizia dei sentieri, la manutenzione si è concentrata sui tratti del Trekking Lunigiana Ortigaro-Groppo nel comune di Tresana, e sui sentieri Cai del tratto Aiola-Vinca nel comune di Fivizzano. Importanti la pulizia sulle strade forestali, per questo mese in località Scanderaruola nel comune di Comano e a Pulcia, nel comune di Fosdinovo.