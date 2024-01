"Emergenza donazioni di sangue. Ecco i gruppi di cui c’è carenza"

L’Avis comunale di Fivizzano, lancia un appello: "Siamo in emergenza sangue, gruppi: A+ A- B+ 0- 0+, stando ai dati del ’meteo sangue’ del 23 gennaio - dicono il presidente del sodalizio Enzo Benedetti e il vice Mario Amorfini- se siete in buona salute, venite a far parte della famiglia Avis di Fivizzano chiamandoci per la prenotazione e per ricevere le informazioni per divenire donatori ai numeri: 329.5331448 o 329.4212688. Siamo sempre a vostra disposizione". Nell’occasione, il presidente e tutto il consiglio direttivo ringraziano donatrici e donatori per le 1117 donazioni eseguite lo scorso anno, tra sangue intero e plasma. "Il 2023 si è concluso con un bel gesto di solidarietà - aggiungono Benedetti e Amorfini - un esempio positivo da prendere in considerazione: il nostro donatore Carlo Tedeschi ha raggiunto la 200esima donazione tra sangue intero e plasma ed è stato un piacere festeggiare questo suo importante traguardo unitamente allo staff del Centro trasfusionale dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano: il dottor Necchi, le infermiere Rita Galli, Sara Ricci e i tecnici Katia Battistini e Luca Chinca".

Roberto Oligeri