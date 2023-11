Emergenza: chieste integrazioni

Fa discutere l’esclusione della provincia dallo stato di emergenza dopo il maltempo dei giorni scorsi. "All’inizio avevo chiesto che nella dichiarazione di emergenza nazionale ci fossero anche le province di Lucca e Massa Carrara. Per sgombrare ogni equivoco e non ci siano rimpalli devo dire che Musumeci e Curcio, ministro e direttore della Protezione civile, mi avevano dato la disponibilità. Hanno detto che dagli elementi che hanno a disposizione e che sono codificati per leggi e norme, per le cinque province in questione i danni erano evidenti nella loro drammaticità, per le altre due chiedono che le Province e i Comuni interessati offrano alla direzione della Protezione civile nazionale elementi più motivati perché possa essere integrata l’ordinanza". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, parlando in Consiglio regionale.