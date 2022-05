El Setouhy con gli eroi di Abu Simbel Amarcord salvataggio dei templi egiziani

Appuntamento domani alle 16 in Accademia di belle arti con l’architetto egiziano Hamdy El Setouhy (nella foto), esperto di architettura vernacolare e di interventi conservativi sui celebri monumenti della valle dei templi. Hamdy El Setouhy si occupa di divulgazione, formazione ed organizzazione di eventi legati al salvataggio del sito archeologico di Abu Simbel. Su tale tema ha tenuto conferenze in Egitto, in Italia all’Accademia Egiziana a Roma e a Parigi nella sede internazionale Unesco, legate al tema del recupero architettonico ed archeologico. Parlerà del salvataggio dei templi partendo dalla ricostruzione degli avvenimenti ed abbracciando una visione globale, a partire dall’appello del governo egiziano. Parlerà inoltre del contributo dei carraresi che parteciparono all’operazione di salvataggio. Il suo intervento vuol essere un omaggio alla memoria, alla cooperazione e anche alle abilità umane; sia in relazione alla costruzione del tempio che alla sua ricostruzione. L’occasione vuol essere anche un invito ai familiari dei carraresi che parteciparono all’operazione ad incontrare l’architetto.