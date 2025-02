Addio a Edmondo Cella, storico tabaccaio del paese

Licciana Nardi (Massa Carrara), 24 febbraio 2025 – E’ morto sabato, all’ospedale di Pontremoli, Edmondo Cella, a 96 anni. Era ricoverato per un’infezione polmonare. Noto commerciante, è stato una figura di riferimento per i paesi di Costamala e Masero dove, per anni, ha gestito il negozio di alimentari, merceria, sali e tabacchi. Prima ancora, in gioventù svolse servizio nella Guardia di Finanza tra Portofino, Santa Margherita e Genova. Fu impegnato all’Ufficio igiene e profilassi di Massa per poi licenziarsi per raggiungere uno zio d’America: non riuscì a ottenere il permesso per entrare negli Usa e rilevò la bottega dei nonni a Costamala.

“Questo negozio è stato un punto d’incontro per generazioni di costamalesi – ricordano i paesani – Qui la comunità si riuniva e socializzava”. Negli anni ‘90, Edmondo seppe reinventare la sua attività adattandola alle nuove sfide economiche, trasferendosi al Masero e aprendo una rivenditoria di tabacchi e giornali: “Anticipando i tempi, ha saputo riconoscere le nuove sfide del commercio – dice il vicesindaco di Licciana Nardi, Omar Tognini – Era un uomo autentico, gentile e sempre disponibile”.

L’ amministrazione di Licciana Nardi ha annunciato così la scomparsa: “In questo momento di lutto, la comunità si unisce nel ricordo di Edmondo Cella, un uomo la cui vita e lavoro hanno arricchito la storia locale, lasciando un’eredità duratura di integrità e gentilezza”. In molti ne ricordano la generosità: “Ha aiutato diverse persone, anche economicamente, sempre in silenzio. Onesto e generoso”. Edmondo lascia la moglie Maria Rosa, storica maestra elementare di Costamala e due figli: il dottore Pierluigi Cella e Andrea Cella. Con quest’ultimo ha condiviso la gestione dell’attività per molti anni. Pierluigi, medico psichiatra a Reggio Emilia, ringrazia tutta l’equipe medico-ospedaliera di Pontremoli: “Hanno dimostrato grande professionalità e anche tanta umanità”.

Il funerale lunedì 24 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Terrarossa.