Gli uomini ragno acrobati dell’edilizia. “Ci caliamo dall’alto”

Carrara, 16 febbraio 2025 – Sono uomini ragno. Si arrampicano lassù dove nessuno si avventura. Lavorano su fune, dove l’accesso è una sfida impossibile. Se avete lavori da fare dove nessuno osa, niente paura, ci arrivano loro dall’alto, calandosi dai tetti. Si chiamano Edoardo Cavallini, 28 anni, e Mirko Alberti, 34, ma dagli inizi di febbraio sono attivi come “Fly Service”. Appesi lassù in alto, i due professionisti dell’impossibile si occupano di manutenzione facciate e lattoneria (cioè canali di gronda e pluviali). Tradotto, quello che fanno è montare e smontare strutture in quota, occuparsi di impermeabilizzazione e sigillatura di tetti, installazione e certificazione di linee vita (che sono le linee sui tetti per far lavorare in sicurezza gli antennisti). “Non si può andare sui tetti improvvisandosi. Noi siamo in grado di lavorare senza linee vita perché abbiamo fatto corsi che ci consentono di montarne e smontarne di provvisorie”, raccontano.

Il progetto, continuano, sarebbe quello di allargarsi dal campo edile e di poter lavorare anche in quei settori dove non è previsto l’uso di cazzuola: installazione di impianti fotovoltaici, condizionatori in quota. Cavallini e Alberti sono in grado di operare senza necessità di ponteggi o piattaforme aeree, riducendo in questo modo costi e tempi dell’intervento. Ma in che modo operano, in concreto? “Lavoriamo su fune con ancoraggi fissi, ci attacchiamo alle parti portanti del palazzo e ci caliamo dall’alto”. Entrambi si sono fatti le ossa in “Edilizia acrobatica”, l’azienda leader in Italia e in Europa nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, poi hanno deciso di mettersi in proprio.

Possono calarsi da altezze anche di 25-35 metri, indossando imbragature certificate e utilizzando, appunto, il sistema della doppia fune: discensore su corda principale e sistema anticaduta (Asap) su corda secondaria, che entra in funzione se dovesse rompersi la corda principale “perché come diciamo sempre, la lavorazione si può sbagliare ma l’ancoraggio no”. Sono a loro agio nelle difficoltà: “È il nostro punto di forza”. Per lavorare insieme così, gomito a gomito, in situazioni dure, devono per forza essere amici, suggeriamo. “Ci conosciamo da quando eravamo piccoli - conferma Edoardo Cavallini - e lavoriamo insieme da anni. C’è un grande affiatamento”.

Non hanno paura “Quello che per altri è una debolezza per noi è il punto di forza”: Non bastasse il lavoro, Cavallini è anche appassionato di arrampicata, che pratica da anni, sia tradizionale che sportiva. Naturalmente le Apuane, il Trentino, “Giro parecchio”. La sede di Fly Service è a Carrara, ma operativa in tutta la provincia e oltre. Il tutto nel più grande rispetto dell’ambiente: “Usiamo tecniche e materiali ecocompatibili”, garantiscono. Anche se sono attivi da pochissimo, hanno già richieste di preventivi. Uomini ragno, professionisti dell’impossibile.