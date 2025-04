Ecco la statua di San Vitale. Tornata nella chiesa di Mirteto

San Vitale martire è tornato nella sua sede originale, nella nicchia sopra il portone della chiesa di Mirteto, di cui è patrono. "La statua del santo – racconta Brunello Ceccotti del comitato Mortet a m’arcord – era stata trafugata. Era al suo posto fino ai primi anni del Novecento, come testimoniano alcune immagini. Poi San Vitale è stato sostituito con una statua raffigurante la Madonna che poco aveva a che fare con l’intitolazione della chiesa. Durante l’ultimo restauro, anche la statua della Madonna è sparita e noi, come comitato, abbiamo deciso di realizzare la statua di San Vitale com’era una volta, riprendendola da vecchie foto".

L’altra mattina la ditta incaricata, con una rappresentanza del comitato e alla presenza del parroco don Stefano, ha sistemato la statua del santo martire, che si presenta raffigurato con la spada in mano simbolo della sua morte per martirio e il suo ruolo come difensore della fede. La statua di San Vitale, patrono e protettore di tutto il quartiere a destra Frigido, sarà scoperta al pubblico lunedì, festa di San Vitale, alle 17,30 prima della messa, alla presenza del vescovo Mario Vaccari e della popolazione mortegiana.

Il borgo del Mirteto è pronto dunque ad accogliere la tradizionale sagra con una benedizione speciale. Tra sacro e profano, tante sono le iniziative in programma che animeranno il quartiere massese che rispetta appieno memorie e tradizioni. Il Comitato Mortet a m’arcord ogni anno realizza eventi in favore della comunità del Mirteto: in passato ha donato un defibrillatore alla scuola dell’Infanzia delle suore di Mirteto, si è prodigato per la riparazione dell’organo della chiesa e, insieme alla Caritas, è intervenuto in aiuto delle persone in difficoltà per la pandemia. "Quest’anno, dietro suggerimento di un nostro rappresentante, Franco Romagnoli, abbiamo realizzato la statua di San Vitale, restituendola alla comunità".

Ci sarà la tradizionale fiera con bancarelle e ail lavatoio di Mirteto ‘la Pieve’ sarà allestita la mostra fotografica sulla posa della croce sul Monte Brugiana. Non mancherà la tradizionale torta di riso ‘mortegiana’, accompagnata da buon vino delle colline del Candia. Una giornata da vivere, non dimenticando la preghiera.

