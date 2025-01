E’ pronta la squadra di capitan Dogliani: esordio col Trofarello

Esordio in casa contro i torinesi del Trofarello il 25 gennaio, a seguire la prima trasferta a Celle Ligure, in casa dei savonesi della Cellese, quindi i torinese della Rivarese, gli astigiani della Crivellese e i cuneesi di Scanafigi. La fase di qualificazione si chiuderà il 5 aprile. E’ il campionato di serie B ovest (girone 1) del Litorale, la squadra di bocce di Marina che proverà ad entrare nei play off. La squadra del ct Antonio Bandoni e del suo vice Fabrizio Bandoni è pronta: Franco Dogliani (capitano), Mario Ara, Maurizio Baracchini, Daniele Basso, Giorgio Basso, Thomas Cevasco, Giacomo Crovo, Carlo Gnecco, Fulvio Lazzini, Francesco Mussi, Francesco Manfredi, Aguiel Saad. "Puntiamo ai play off per salire in A2 – scrive la società in una nota – abbiamo allestito una squadra competitiva, ci siamo rinforzati e i presupposti ci sono. Ci aspettiamo una stagione da protagonisti". Il Litorale partecipa al campionato di bocce in volo, specialità che è considerata la più sportiva e moderna della disciplina, in virtù delle prove contemplate (tecniche e veloci): oltre al tradizionale gioco dell’accostamento, della bocciata e del lancio a parabola, ci sono anche le prove veloci, il tiro progressivo, il tiro rapido a staffetta, il tiro di precisione e il combinato.

Nella foto il capitano Franco Dogliani

ma.mu.