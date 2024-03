E’ nato Ludovico figlio del tennista. Lorenzo Musetti

E’ nato nel cuore della notte di venerdì, alle 4,52, Ludovico Musetti, figlio del tennista Lorenzo e di Veronica Confalonieri. Il parto è avvenuto all’ospedale civile di Sanremo, città della mamma. Si è trattato di un parto regolare e molto veloce, dicono i bene informati, mamma e bimbo stanno bene e i medici prevedono di dimettere entrambi domenica. Raggianti i nonni Sabrina e Francesco, nonché la bisnonna Maria che all’alba sono partiti da Carrara alla volta della città dei fiori, mentre l’altra bisnonna Angela è rimasta in città in attesa di conoscere il pronipote appena verrà a Carrara. Ancora non si sa con quali giochi preferirà giocare Ludovico e neppure che sport praticherà quando sarà più grande, ma di sicuro crescerà in mezzo alle palline gialle, mentre per babbo Lorenzo adesso c’è un motivo in più per riprendere la strada dei successi sotto rete. Nel nuovo anno le perfomance di Lorenzo non sono state esaltanti e i tornei ATP di Hong Kong, Adelaide, Australia, Rotterdam, Qatar, Dubai e Indian Wells sono tutti finiti tra il primo e il secondo turno. Nonostante tutto Musetti è ancora il numero 26 del ranking mondiale, ma adesso ha un tifoso in più che lo spingerà verso i fasti passati e che magari lo seguirà anche sui tanti campi, di erba, terrarossa o sintetico che saranno. Ai due neo genitori giungano le congratulazioni della redazione de La Nazione, mentre per il piccolo Ludovico un mare di auguri per una vita serena e ricca di soddisfazioni.

ma.mu.