E’ nata Retiambiente. Fabrizio Volpi nominato amministratore unico

L’atto di scissione del ramo ambientale di Nausicaa è stato firmato. Nasce così Retiambiente Carrara, società pubblica del Comune, che comincia da oggi la sua operatività. Amministratore unico è stato nominato Fabrizio Volpi. L’atto, lo ricordiamo, si è reso necessario per procedere verso il conferimento verso il gestore unico Retiambiente Spa, società con sede a Pisa e operante nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara. La guida della nuova “filiale” di Carrara del Gruppo Retiambiente viene così affidata a Fabrizio Volpi, manager che aveva già guidato nel recente passato diverse realtà pubbliche, tra cui l’azienda Apuafarma.

"Accetto questo incarico con entusiasmo – ha commentato il neoamministratore Fabrizio Volpi -. Un settore come quello della raccolta dei rifiuti, che incide quotidianamente sull’ambiente nel quale viviamo, riveste un’importanza sempre crescente. E’ mia intenzione approfondire assieme al Comune, ai dipendenti e alla Capogruppo Retiambiente come intervenire prontamente per poter migliorare i servizi, nel beneficio di tutta la collettività".

"L’inizio dell’operatività di Retiambiente Carrara srl – ha aggiunto l’assessore alle Partecipate, Carlo Orlandi – rappresenta una buona opportunità per la città intera. Il nostro intento è operare in un costante miglioramento dei servizi sul territorio e per questa ragione auguriamo buon lavoro all’amministratore unico della società".

Retiambiente Carrara srl porta con sé tutti i lavoratori di Nausicaa che avevano il contratto di igiene ambientale, che resteranno impiegati sul territorio, garantendo continuità nello svolgimento dei propri compiti. Attualmente, la società avrà un periodo transitorio, al quale conseguirà il vero e proprio conferimento delle quote azionarie dentro al Gruppo Retiambiente. Il Gruppo Retiambiente ha al suo interno dieci società operative locali (di cui Retiambiente Carrara farà parte) ed è una società che lo scorso anno ha fatturato circa 270 milioni di euro. Offre lavoro a 2.500 dipendenti, servendo quotidianamente unmilionee 200mila cittadini toscani.