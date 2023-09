E’ morto Franco Andrei, sue tante innovazioni del nostro scalo

Addio a Franco Andrei, fu il primo presidente dell’Autorità portuale e storico dirigente del Pri. Andrei si è spento all’istituto don Gnocchi dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Marta, la figlia Sabrina, e gli altri cari. I funerali si svolgeranno oggi alle16 nella chiesa parrocchiale di San Michele a Gragnana. Un ricordo e le condoglianze alla famiglia dal Pri di Carrara. "Repubblicano impegnato in diversi ruoli pubblici, se ne può ricordare, fra i diversi, quello di primo presidente dell’Autorità portuale di Marina di Carrara – scrivono dal Pri –. A metà degli anni ‘90 spettò proprio a lui il compito di avviare le funzioni dell’ente, che per il nostro territorio costituiva una novità assoluta. Dalla gestione statale si passava infatti a quella locale. Con l’intelligenza, l’umiltà e l’onestà che contraddistinguevano il suo agire, seppe creare da zero una struttura e farla funzionare anche in maniera sorprendente. Gli otto anni del suo mandato segnarono l’esecuzione di moltissime opere e di importanti investimenti, che costituirono le fondamenta del successo commerciale dello scalo negli anni a venire fino ai risultati di oggi. Alla sua gestione devono essere ascritte le prime opere che fecero dello scalo apuano un porto moderno, partendo dal rifacimento delle banchine con le pavimentazioni in calcestruzzo e i nuovi parabordi, per passare alla realizzazione del raccordo ferroviario e giungere ai progetti più importanti, che proprio in questo periodo stanno trovando compimento – concludono dal Pri –, la lunga gestazione sia del Prp che dei lavori di waterfront risale al periodo in cui Franco Andrei fu presidente. Il ricordo di lui resterà quindi patrimonio ideale e morale del Pri di Carrara".