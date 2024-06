E l’Orto Botanico ispira aspiranti artisti

Torna all’orto botanico Pellegrini-Ansaldi di Pian della Fioba la rassegna artistica ‘Orto Ispirami’, giunta alla nona edizione. Si tratta di un’estemporanea di disegno oggi e domani nell’area naturale dell’orto, ricca di biodiversità e dai panorami mozzafiato. Un fine settimana in cui saraà possibile rappresentare attraverso pennelli o matite tutta la bellezza delle Apuane. Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età superiore ai 6 anni, indipendentemente dall’esperienza, ed è articolato in 2 categorie: sezione junior dai 6 ai 14 anni; sezione senior: dai 15 anni in poi. Ogni sezione presenta regole e premi leggermente differenti. Il tema a cui gli artisti dovranno ispirarsi e` la natura delle Alpi Apuane, con particolare riferimento all’Orto Botanico (panorami, fioriture, piante, ambiente, aspetti naturalistici). Le tecniche di realizzazione delle opere possono essere le più varie. Si può spaziare dalla pittura con colori acrilici alle matite, dall’acquarello al frottage, dall’utilizzo delle mani e dita all’inchiostro di china. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro per i senior e 6 euro per junior. La prenotazione è obbligatoria (info: [email protected]; 346/3915797, 340/6778356). L’iscrizione comprende anche una visita guidata (facoltativa) con una guida dell’Orto Botanico, nei normali orari di visita. Negli stessi giorni sarà aperto anche il vicino Rifugio “Città di Massa” per pasti e pernottamenti e, anche in questo caso, si raccomanda la prenotazione.