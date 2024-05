E-bike, tappa al via da piazza Aranci: "Protagonisti di due gare prestigiose. Pronti ad accogliere il “gruppone“"

La città di Massa ospiterà il passaggio del ’gruppone’ dei ciclisti, inoltre sarà una tappa di partenza del “Giro-E“ con arrivo a Lucca: si tratta di un evento collegato alla ’corsa rosa’, declinato sul tema delle energie alternative, alla presenza di Damiano Cunego, Claudio Chiappucci e tanti altri campioni del ciclismo e dello sport in generale. Legato al Giro tradizionale – la partenza avverrà da Massa, l’arrivo come per il Giro d’Italia è previsto a Lucca (ma gli “E-atleti“ arriveranno prima) – il “Giro-E“ si annuncia come un evento nell’evento, in una location d’eccezione: piazza Aranci.

"È con grande gioia che accogliamo questa tappa del Giro d’Italia nella nostra città – ha detto il sindaco Francesco Persiani – Vorrei innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento al patron del “Giro-E“ Roberto Salvador, al nostro concittadino Michael Giannelli e alle associazioni di volontari che hanno messo a disposizione il loro impegno e dedizione. Grazie per aver garantito la sicurezza lungo il percorso e per aver reso possibile questa giornata di festa nel centro storico. Da tempo ci impegniamo per promuovere eventi che valorizzino lo sport, la mobilità sostenibile e che rappresentino un’importante vetrina per la nostra città. Il Giro è un evento straordinario che ci permette di mostrare al mondo le nostre bellezze e le nostre eccellenze".

La partenza del “Giro-E“ è prevista per le 13.15 e fino a quel momento – all’incirca dalle 11 – andrà in scena la presentazione delle squadre in piazza Aranci, dove al Green Fun Village sono in programma una serie di eventi. Gli atleti sono davvero tantissimi: 8 per ciascuna delle 14 squadre in gara. La partenza farà un ’passaggio’ in diretta sulla Rai, un’ulteriore vetrina per il territorio. "E c’è una cosa simpatica – ha precisato Persiani – Per ciascuna tappa vengono lasciati alcuni posti liberi per prendere parte alla competizione e alcuni consiglieri comunali massesi si stanno preparando per salire sulla bicicletta. I posti saranno riservati nel Team Anci. Una settantina di volontari durante la mattinata di domani in piazza Aranci saranno a disposizione dei cittadini e dei visitatori degli stand. Dobbiamo ringraziare le forze dell’ordine, specie la municipale con il comandante Giuliano Vitali che si interfaccerà con i siti strategici come ospedale, Opa e pronto soccorso ma non solo per garantire sicurezza e correttezza della circolazione. E’ stato un lavoro lungo quello dei preparativi per giungere a questa giornata, siamo contenti di esserci arrivati e di aver accolto questa bella sfida". Della macchina organizzativa messa in piedi per l’occasione ha riferito anche l’assessore allo sport, Roberto Acerbo: "Ho preso parte al tavolo tecnico che si è svolto la scorsa settimana in questura e devo dire che c’è una sinergia assoluta di tutte le forze dell’ordine, che saranno in campo. Non dimentichiamo che lungo il nostro tracciato sono presenti ben 61 varchi che devono essere gestiti. E qui la municipale svolgerà un lavoro chiave: sarà presente con 24 agenti più tutti i volontari a presidio di questi varchi,

in modo tale da garantire nei casi di necessità di poter passare da monti a mare, in punti correttamente presidiati. Quello del passaggio del “Giro d’Italia“ in concomitanza con la partenza della tappa del “Giro-E“ è davvero un evento speciale, che tutti vorrebbero avere. Certo si creano delle difficoltà momentanee per quanto riguarda la quotidianità degli spostamenti, ma con le forze che sono state dispiegate in campo questi disagi saranno ridotti ai minimi termini".

Irene Carlotta Cicora