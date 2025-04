’Due ruote’ cresce e apre il nuovo negozio

Nuovo showroom, nuovo logo, ma passione invariata. ‘Due Ruote’ inaugura la sua versione 3.0 domani alle 16. Il negozio passa al suo terzo stadio, ulteriore passo in avanti nello sviluppo di una realtà che si è consolidata e che non vuole perdere il cuore pulsante: la passione per le due ruote. L’attività è molto conosciuta, organizza da oltre 18 anni, assieme alla Società ciclistica Villafranca la famosa Castagna bike, che attira centinaia e centinaia di persone. E’ frutto di una passione smisurata per le due ruote e vuole continuare a essere punto di riferimento per gli appassionati. Con Due Ruote 3.0 si apre una nuova era, con uno showroom più spazioso e luminoso pensato per accogliere e ispirare. Qui è possibile ammirare tutti i tipi di bicicletta per i biker adulti e per i più piccoli, con uno spazio ampliato in cui potersi perdere, con lo sguardo tra le novità che riguardano tutti i brand che Due Ruote 3.0 tratta, ognuno con una storia. Due Ruote 3.0 cambia, insieme al suo spazio, anche la sua identità, con un’operazione che volge lo sguardo al futuro.

Il nuovo logo ufficiale di Due Ruote rielaborato in chiave 3.0 è più essenziale ma carico di significato, come un circuito stampato che collega passato e futuro e guarda proprio al futuro con i colori che hanno segnato la storia di ciò che è iniziato con una piccola officina. Il minimalismo non riguarda però il servizio che Due Ruote si è sempre prefissato di offrire nel negozio, in cui si è assistiti da una squadra di professionisti del settore ciclo, dall’officina, alla vendita, all’assistenza al dettaglio. La nuova avventura di Due Ruote 3.0 riparte domani alle 16, orario in cui verrà servito un rinfresco per celebrare il momento. L’inaugurazione è aperta a tutti, appuntamento in via Nazionale, a Villafranca Lunigiana.