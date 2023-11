Due panchine rosse volano a Roma. Il dono per il Papa e Mattarella

Da Massa a Roma con due ’panchine rosse’, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Saranno consegnate a Papa Francesco e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’appuntamento è per mercoledì, nell’ambito delle manifestazioni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il gruppo che partirà da Massa è composto da una delegazione dell’Associazione Europea vittime di violenza (Aevv), dell’Anmic e della parrocchia Corte di Lavacchio. Dopo l’udienza in Vaticano, in piazza San Pietro, alcuni rappresentanti della delegazione massese saranno ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella. Il presidente dell’Aevv, Massimo Santucci, sensibile al fenomeno della violenza sulle donne per la sua storia personale, e ’don Giò’ (don Giovanni Locatelli) da alcuni anni organizzano queste iniziative proprio per sensibilizzare la comunità, diffondendo messaggi educativi. Con loro, la nostra collega Angela Maria Fruzzetti, attiva in prima linea per contrastare la violenza sulle donne, dopo il libro ’Giardini d’inverno’, quest’anno donerà al Santo Padre e al presidente Mattarella una mini ’panchina rossa’, arricchita da un quadrato della ’Coperta della Pace’.

"Ringrazio Santucci e don Giovanni per questa grande opportunità – dice Fruzzetti –. L’idea della mini panchina è frutto della campagna di sensibilizzazione che porto avanti con Daniele Tarantino: tra il 2021 e il 2022 abbiamo installato a Massa 14 ’monumenti’ contro la violenza, coinvolgendo tante associazioni tra cui l’Ordine degli avvocati di Massa Carrara con una panchina a Palazzo di Giustizia. Le mini panchine, commissionate all’artigiano Luciano Alberti, sono l’esatto modello in miniatura della panchina che sarà posizionata a Forno il 29 novembre prossimo, in memoria di Irena, vittima di femminicidio un secolo fa, nel 1923, coinvolgendo la famiglia, la scuola e le associazioni locali. Il ricordo deve essere un monito affinché ognuno prenda coscienza e consapevolezza delle proprie azioni quotidiane. L’ idea è quella di far entrare in ogni casa una piccola panchina rossa, ben esposta, proprio per invitare a una riflessione quotidiana, indice della necessità di un cambiamento culturale. La panchina è un monumento civile di significato immediato, ben riconducibile alla campagna contro la violenza sulle donne. Averla in casa, e nelle scuole, sarà un modo per ricordarlo, un messaggio educativo soprattutto per i giovani in favore di una cultura di parità e di rispetto". A breve sarà anche possibile prenotare le mini panchine rosse presso l’ufficio Tara editoria in viale Chiesa a Massa.