Due giorni di Convegno Diocesano. Chiamati a raccolta sacerdoti e laici

Far emergere vocazioni nuove, figure che si prendano cura degli spazi comuni parrocchiali, della cura dei malati e degli anziani ma anche delle nuove generazioni. E’ uno degli obiettivi del percorso avviato dal vescovo Mario Vaccari che sfocia nelle due giornate, oggi e domani, del Convegno diocesano nei locali della scuola superiore “S. Giovanni Bosco” via Rossini 75 a Marina di Massa, l’ex Sacro Cuore. Un convegno che, si spiega, vuole essere "una convocazione generale della Chiesa diocesana per porre l’attenzione sulle Unità pastorali. Al convegno sarà presente anche il vescovo Mario Vaccari. Don Piero Albanesi, vicario episcopale per le entità territoriali, ha spiegato obiettivi e destinatari principali. "In un mondo profondamente cambiato, e che ha bisogno di essere ascoltato e accolto, i nostri linguaggi, intesi come forma per esprimere un messaggio, non vengono più né recepiti né tanto meno compresi, come se stessimo parlando una lingua che non entra più nel vissuto delle persone – dice –. Non siamo qui a rivedere il nostro modo di essere ‘ad intra’, ma a verificare ‘ad extra’ il nostro operare. Tutti siamo chiamati a metterci nell’atteggiamento della missione con i doni che ciascuno possiede, con le persone e le situazioni nelle quali è immerso, non solo i sacerdoti o coloro che hanno delle responsabilità". Il percorso iniziato delle Unità pastorali, di riorganizzazione e riqualificazione della presenza cristiana sul territorio, sottolinea don Piero Albanesi, non riguarda solo gli ‘addetti ai lavori’, ma "vorremmo far emergere nelle vocazioni nuove, cioè figure che si collocano in modo nuovo dentro le comunità e si prendono cura degli spazi comuni parrocchiali, per esempio, oppure della cura di ammalati e anziani, piuttosto che delle nuove generazioni". Alle due giornate sono inviati tutti i sacerdoti e i laici delle parrocchie.

L’appuntamento è per oggi alle 18. Dopo l’accoglenza e la preghiera l’intervento di monsignor Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, su “La scelta missionaria come capace di trasformare ogni cosa”. Alle 21 la ripresa dei lavori con una definizione terminologica a cura di Padre Cristoforo Paszkiewicz (ofm), canonista: “Mantenere viva la fedeltà al mandato di Gesù nelle sfide del tempo presente”. Domani alle 9.30 dopo l’accoglienza e la preghiera, l’intervento di Maurizio Serofilli e Giorgia Gariboldi dello Studio Diathesis di Modena intitolato: “Alcune esperienze di integrazione nei vicariati. Suggerimenti esportabili?” Seguiranno i lavori di gruppo, mentre alle 14 la sintesi finale del vescovo Mario e di don Piero Albanesi, vicario episcopale per le entità territoriali.