Due bandi per 90 posti nell’Agenzia industrie difesa

L’Agenzia Industrie Difesa (Aid) ha indetto due bandi per la copertura di 90 posti di lavoro fra 74 assistenti e 16 funzionari. Le selezioni sono rivolte a candidati diplomati, per il ruolo di assistenti, e laureati, per il ruolo di funzionari, che saranno inseriti in diversi ruoli e stabilimenti dell’Aid. I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e pieno. I posti sono dislocati su tutto il territorio nazionale, fra cui anche Toscana ed Emilia. Per i dettagli specifici si rimanda alla lettura del testo integrale del bando anche per conoscere i requisiti generali e specifici richiesti per ciascun ruolo. In caso di un numero elevato di domande potrà essere prevista una prova di preselezione. Le prove selettive, poi, prevedono anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle basi di informatica. Per informazioni, visitare il portale www.inpa.gov.it dove è possibile presentare la candidatura per ciascuno dei due concorsi entro il 30 novembre.