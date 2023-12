Due ambulanze per il territorio. L’inaugurazione

Due nuove ambulanze a servizio della Lunigiana. Fine settimana speciale, nel Comune di Aulla, per il mondo del volontariato: sabato ci sarà l’inaugurazione della nuova ambulanza alla Croce Bianca di Aulla e domenica festa di inaugurazione di un’ambulanza di emergenza alla Croce Rossa di Albiano Magra. Primo appuntamento sabato alle 16, i volontari della Pubblica saranno impegnati su più fronti, inaugureranno lo sportello Vanessa, acronimo di Volontarie Anpas esperte in sportelli antiviolenza. Lo sportello sarà aperto ogni martedì dalle 15 alle 18, con un numero di telefono attivo giorno e notte (335 7492769). Lo stesso giorno sarà inaugurata la nuova ambulanza per servizi di emergenza, sarà inoltre un buon modo per ringraziare gli amici della Fratellanza militare di Firenze per la donazione di attrezzatura di Protezione Civile e gli amici dell’associazione Memorial Pablo Giuliotti per le generose donazioni. Al termine panigaci per tutti. Domenica la festa si sposterà nella grande frazione di Albiano Magra, ritrovo nella sede alle 14 per l’inaugurazione della nuova ambulanza di emergenza, per festeggiare tutti insieme un grande traguardo raggiunto grazie al contributo dei volontari, della popolazione, delle associazioni, delle aziende. In programma i saluti della presidentessa Rita Peroni e delle autorità, alle 15 la benedizione della nuova ambulanza e la sfilata per le vie del paese.