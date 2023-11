Due agenti distaccati in Procura. Siglato l’accordo con il Comune

Procedure più snelle e supporto tecnico operativo sui reati delicati sotto il profilo normativo come possono essere quelli ambientali: sono due dei principali vantaggi che emergono dall’accordo siglato giovedì dall’amministrazione del Comune di Massa e la Procura di Massa Carrara che prevede il distaccamento di due agenti di polizia municipale proprio nella sede della Procura al Tribunale di Massa. Alla firma erano presenti il Procuratore capo, Piero Alessandro Capizzoto, il sindaco Francesco Persiani e il comandante della polizia municipale di Massa, Giuliano Vitali e l’istruttore di Polizia Municipale, Valeria Dolfi. In pratica i due agenti entrano in servizio come in una sede distaccata alla Procura nel Tribunale di Massa per tre anni, rinnovabili. Una richiesta avanzata dalla stessa Procura al Comune di Massa a settembre, accolta dal Comando di Polizia Municipale e dall’amministrazione e che ha ottenuto il via libera dal Ministero della Giustizia all’inizio del mese di novembre e da cui tutti trarranno vantaggio.

In parte risponde alle esigenze di una migliore organizzazione dell’attività anche in considerazione della complessità di alcune normative di settore e incrementa la collaborazione operativa in alcuni ambiti tecnici con cui hanno a che fare gli uffici della Procura come reati ambientali, edili o derivanti da violazioni a norme del Codice della strada. Uno snellimento delle procedure e anche una crescita professionale per il personale che influirà in maniera positiva anche sul servizio finale erogato dal comando di Polizia Municipale di Massa.