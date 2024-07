Doppio incontro sui marmi romani

Domani alle 20 è in programma una visita guidata al museo Carmi della Padula, dove è in corso la mostra ‘Romana marmora. Storie di imperatori dei ed eroi’. Mentre alle 21 (sempre al Carmi) si svolgerà la conferenza di Diego Valenti dell’Università di Pisa intitolata ‘Il marmo lunense alla conquista dell’impero. I teatri in marmo bardiglio’. Si parlerà degli usi del marmo bardiglio a Roma, dove i teatri non erano solamente luoghi nei quali si assisteva a spettacoli, ma anche edifici per abbellire le città e per questo il marmo ha giocato un ruolo fondamentale nella loro costruzione. Per informazioni è possibile telefonare al numero 335 10.474.50, o scrivere una mail a [email protected], https://carmi.museocarraraemichelangelo.it.