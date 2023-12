Doppio incontro promosso dalla Diocesi

Per riflettere sull’emergenza climatica e per sensibilizzare alla conversione ecologica, l’ufficio Scuola della Diocesi, in collaborazione con la Pastorale sociale del lavoro, hanno organizzato due incontri. Il primo, dal titolo ’Per un nuovo patto persona-natura: il ruolo della scienza e della tecnologia’, si tiene oggi, alle 17.30, all’auditorium San Pio X di Massa ed è aperto a quanti, dentro e fuori la Chiesa, sono interessati ad approfondire il tema dei cambiamenti climatici in un’ottica di fratellanza universale e collaborazione tra i vari settori della società. Il secondo è in programma domani, alle 8.30, all’Istituto Zaccagna di Carrara, e prenderà la forma di un workshop per studenti su ’Peace is green: guarire la terra per sognare la pace’. Relatore a entrambi gli incontri il professor Luca Fiorani, fisico e scienziato, docente in varie università.