Azzannata alla gamba da un pitbull, donna grave in ospedale

Pontremoli, 21 dicembre 2023 – L’aggressione è avvenuta all’improvviso. E’ bastato il rumore di un motorino per strada a scatenare la furia improvvisa di un pitbull, che ieri mattina poco dopo le 10, ha aggredito una donna di 68 anni, davanti all’ingresso di un condominio di Via Ayrton Senna, nella zona vicino allo stadio Lunezia. La signora è stata azzannata alla gamba destra, però il morso ha provocato una grave lesione al muscolo della tibia e un’emorragia, che ha sparso sangue dappertutto. Il cane, secondo una prima sommaria ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri, era al guinzaglio con la proprietaria 50enne, ma è riuscito a liberarsi con uno strattone e si è lanciato contro la condomina che si è trovata sola in balia del cane aggressivo.

La donna ha urlato di dolore quando ha sentito le mascelle del cane stringersi alla gamba. Il pitbull era fuori controllo e sul momento nemmeno la padrona è riuscita a bloccarlo. Anche se, pare abbia tentato disperatamente di strappare invano le fauci dell’animale dalla sua vittima. Subito dopo è arrivato sul posto il marito dell’aggredita, che quando ha visto la ferita della consorte, è stato colto da malore.

I vicini di casa, allarmati dalle urla disperate, hanno subito chiamato il 118 e la Polizia municipale, mentre la proprietaria del cane nel frattempo è riuscita a riavvicinarsi e a riportare il pitbull all’interno dell’abitazione. L’anziana straziata dai morsi con uno squarcio nella gamba ha atteso, seduta per terra, in un lago di sangue, l’arrivo dell’ambulanza che l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per suturare le ferite. Anche il consorte sotto choc è salito sullo stesso mezzo di soccorso per farsi controllare dai medici. Nel tardo pomeriggio di ieri non era ancora stato emesso dal presidio ospedaliero il referto sulle ferite provocate dal cane. Se la prognosi sarà superiore a 40 giorni scatterà d’ufficio la denuncia della Polizia Municipale.

Lo stesso pitbull poco prima aveva provato a mordere anche un’altra residente del condominio che era riuscita però a ripararsi dall’aggressività del cane colpendolo con una borsa. Ma comunque l’animale era riuscito a mettere a segno alcuni morsi ferendo la malcapitata, anche lei destinata al pronto soccorso, ma ferita lievemente. I vicini di casa parlano di un cane nervoso e aggressivo con gli estranei, ma anche di una proprietaria che non sarebbe idonea a gestire un animale di quella razza. L’anno scorso lo stesso cane aveva assalito e ammazzato due cani che erano al guinzaglio dei proprietari nella zona di Viale Cabrini.

Sulla scena dell’aggressione anche il servizio veterinario del’Asl, che ha preso in consegna il cane e lo ha messo in custodia al canile comprensoriale di Groppoli. I veterinari lo terranno sotto osservazione per una decina di giorni. Poi il cane potrebbe essere iscritto nel registro dei cani mordaci e allora il proprietario avrà l’obbligo di fargli indossare in luogo pubblico guinzaglio e museruola. L’abbattimento dell’animale è previsto dalla legge solo nel caso in cui sia rimasta uccisa una persona. Ma un cane r che sfugge spesso al controllo della proprietaria, già diffonde terrore nel vicinato.