Donatori, il cuore grande di Filattiera. Raccolta record di sangue e plasma

Un grazie ripetuto 401 volte. A tutti i donatori di sangue del gruppo Fratres di Filattiera. Si è concluso il 2023 con grande soddisfazione dei volontari per gli ottimi risultati raggiunti. La presidentessa Ilenia Zoppi traccia un bilancio e fa i complimenti all’intero gruppo.

"Le donazioni effettuate nel 2023 dal gruppo donatori Fratres di Filattiera - afferma sono state 401, in particolare 301 sacche di sangue intero e 100 sacche di plasma, con 50 donazioni in più rispetto al 2022. Un importantissimo traguardo per il nostro gruppo, considerato che il Comune di Filattiera conta 2182 abitanti. Nel 2023 i donatori del gruppo di Filattiera hanno donato 136 chili di sangue intero e 75 chili di plasma. Confrontando i nostri dati con quelli nazionali e della Regione Toscana ci dobbiamo ritenere veramente soddisfatti: in media il plasma donato ogni 1000 abitanti in Italia equivale a 14,20 chili, in Toscana a 19,10 chili, a Filattiera a 34,40 chili, mentre il sangue intero donato ogni 1000 abitanti in Italia equivale a 42,50 chili, in Toscana a 44,70, a Filattiera a 61,90". Il tema della donazione di sangue è sempre stato molto sentito sul territorio filattierese e varie sono state le occasioni, durante l’anno, per creare momenti di sensibilizzazione e di aggregazione. "Ricordo la Sagra del donatore nella Selva di Filattiera nel mese di agosto - aggiunge -, all’interno della quale, la scorsa estate, è stata promossa la campagna contro l’abuso di alcol ‘Non bere la tua vita, salvane una donando’, e poi la sensibilizzazione nelle scuole, la Giornata del donatore l’8 dicembre durante la quale sono stati premiati i donatori che hanno raggiunto importanti traguardi. Non sono mancati momenti di sensibilizzazione durante i mercatini di Natale, che si sono svolti nel nostro Comune a dicembre. Ho sempre pensato che nulla venga per caso, tantomeno i risultati.

Questo eccellente traguardo vede l’impegno costante dei volontari, di tutti i donatori e del forte supporto dell’intera comunità filattierese. Il dono non è una questione individuale, ma sociale: io dono perché faccio parte di una comunità. Il donatore risponde con grande senso di responsabilità a un bisogno della comunità stessa. La donazione è un atto di cittadinanza responsabile. Ringrazio ancora tutti i membri del consiglio direttivo, sono felice e onorata di rappresentare un gruppo in cui l’entusiasmo dei giovani ha saputo perfettamente affiancarsi alla preziosa esperienza dei veterani, con umiltà e spirito di condivisione".

Monica Leoncini