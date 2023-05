Donatori di musica: successo al Noa per il concerto di ’Orchestrana’

Successo del concerto di Orchestrana nella saletta policonfessionale del Noa a cura dell’associazione ’Donatori di Musica’. In apertura dell’evento il direttore del reparto di Oncologia, Andrea Mambrini, ha precisato le finalità dell’associazione rivelando che sono stati organizzati quasi 400 concerti, dal 2007, anno di fondazione del gruppo, e che un numero sempre crescente di artisti vengono annoverati nella categoria di amici e sostenitori. Inoltre molti ospedali in Italia hanno seguito e attuato il programma di ’Donatori di musica’. "Il palcoscenico di Oncologia – ha proseguito Mambrini – è una vetrina alla quale i musicisti di solito non sono abituati. E le loro emozioni creano un circolo di armonia con i pazienti che va a creare una sorta di cerchio magico che è in grado di emarginare i turbamenti e le negatività". Poi è stato il momento della presentazione di Orchestrana: Mauro Avanzini sax e polistrumentista, Cristina Alioto voce e violoncello, Gianni Guastini tromba e flicorno, Nicola Gellulovich sax tenore, Stefano Aneloni sax baritono, Massimo Zangani chitarra, Alessandro Piccioli batteria, Stefano Ferrari contrabbasso. "Tutti musicisti – ha concluso Mambrini – che provengono da Spezia, Carrara, Montignoso e Massa. Jazzisti da sempre, arrangiatori e autori". Orchestrana ha esordito con una bella composizione di Mauro Avanzini dove voci e strumenti si rincorrono sulle note jazz di una brillante sequenza. La platea è stata conquistata dai ritmi veloci dei musicisti in un tripudio finale di canti e applausi.