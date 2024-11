Donata una nuova ambulanza. Il gesto della comunità solidale per la festività di San Martino

Nel giorno di San Martino, patrono del Comune e della Venerabile Misericordia di Mulazzo, è stata inaugurata una nuova ambulanza donata alla comunità grazie alla generosità delle famiglie locali. Grazie al contributo delle famiglie Ivana Bertoni, Marino Pratici, Franco Pratici, Antonio Donati e Moreno Bertoni, e in memoria di Aldo Pasqualini e Olga Bertoni, è stato possibile acquistare un nuovo mezzo che sarà dedicato al servizio del 118 per tutta la Lunigiana. Un sentito ringraziamento va anche alla famiglia Lorenzo Antonini, che ha dato un contributo significativo per la realizzazione di questo progetto. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente Giuliano Fanti, del sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, delle autorità militari e civili, delle rappresentanze delle confraternite delle Misericordie di Pontremoli e Bagnone, del gruppo donatori Fratres di Mulazzo, oltre a numerosi cittadini e volontari che hanno partecipato all’evento.

Al termine della celebrazione sono state consegnate le benemerenze alle famiglie donatrici, un riconoscimento per un gesto di grande generosità che testimonia lo spirito di altruismo e solidarietà che anima la comunità di Mulazzo. Questa nuova ambulanza, non solo rappresenta un importante potenziamento dei mezzi a disposizione del servizio sanitario, ma è anche un simbolo del profondo legame tra i cittadini e la loro volontà di contribuire al benessere collettivo.

La Venerabile Misericordia di Mulazzo, come sempre, si distingue per il suo impegno instancabile e per la capacità di rispondere ai bisogni della popolazione che ora potrà contare su un mezzo medico in più al servizio dei cittadini dell’intero territorio montano. Con questa nuova risorsa, la comunità mulazzese conferma ancora una volta il proprio valore, unendo generosità e spirito di servizio in un gesto che resterà un esempio per tutti.