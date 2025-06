Donano sangue e plasma in gruppo: "Adesso inizia la stagione più critica"

A scuola di.. donazione. Studenti e professori dell’Istituto Alberghiero di Bagnone hanno donato sangue e plasma, assieme, per la prima volta, al Centro trasfusionale di Pontremoli. Grazie al progetto ‘La donazione al servizio della comunità’, cominciato nel 1999. "La passione e l’entusiasmo che gli insegnanti hanno messo negli anni fanno onore alla scuola - spiega Alberto Albericci della Fratres - e hanno favorito la formazione di una crescente disponibilità verso i problemi altrui".

Al termine dell’anno scolastico sei studenti dell’alberghiero Pacinotti Belmesseri di Bagnone hanno donato, accompagnati dai docenti Franca Pedrini e Alessandro Barontini, sono stati Christian, Sofia, Rachele, Fabio, Giulia, Emmanuele. "Li ringrazio di cuore - aggiunge - è importante educare alla disponibilità, comprendere l’importanza della donazione anonima, gratuita e responsabile di sangue, plasma e midollo osseo. Il progetto dalla nascita è stato sostenuto da Fratres e Aido e poi dall’Avis.

Sabato Giornata internazionale della donazione del sangue: il Centro trasfusionale a Pontremoli sarà aperto dalle 8 alle 12, grazie alla disponibilità del personale. Ci sono difficoltà per i gruppi sanguigni A e 0, positivo e negativo. Stiamo entrando in estate, si subisce un calo di donazioni. Tutti i cittadini in buona salute, da 18 a 65 anni, con peso sopra i 50 chili possono diventare donatori. Sul territorio ci sono Fratres e Avis o si può chiamare i Centri trasfusionali a Pontremoli (0187 462225) e Fivizzano (0585 92471).

Monica Leoncini