Don Giò fa il modello a Massa: nel book di un’azienda di paramenti sacri

Don Giò ha fatto il... modello. Il parroco di Lavacchio, Bergiola Maggiore e Bargana è protagonista del ’book’ della nota azienda Vebi Confezioni Lucca. La Vebi è un’impresa a conduzione familiare specializzata nella produzione di paramenti sacri. E don Giò, come scrive lui stessa sulla sua pagina Facebook, era andato nella ditta per vedere alcuni di questi paramenti sacri. Quelli dell’azienda hanno preso la palla al balzo e hanno chiesto gentilmente al parroco di fare alcune foto per il ’book’ aziendale. Don Giò, divertito, ha accettato. Le foto, va detto, sono molto belle. "Almeno – ha scritto don Giò su Fb – in questo caso il modello è un prete originale. E anche uomo libero. Facciamoci due risate, sempre rispettando il valore dei paramenti sacri".