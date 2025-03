Domani la fiera di San Giuseppe. Il litorale si anima

Domani a Marina per l’intera giornata ci sarà la fiera di San Giuseppe. Per consentirne lo svolgimento della manifestazione in sicurezza dalle 5 alle 23 di domani è stato istituito un divieto di transito e sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in piazza Menconi, prolungamento di viale XX Settembre fino a viale Colombo, in viale XX Settembre tratto compreso dal civico 369 a piazza Menconi, via Firenze, tratto compreso tra via Garibaldi e via Genova. E ancora: via Garibaldi tra via Firenze e viale XX Settembre, piazza Commercio nel tratto tra via Firenze e piazza Menconi e prolungamento via Fleming, piazza Menconi lato levante (prolungamento via Fleming da via Garibaldi al sagrato della chiesa). E sempre dalle 5 alle 23 di domani è istituito un divieto di transito per tutti i veicoli in viale XX Settembre tra via Alpini delle Alpi Apuane e il civico 369. I veicoli diretti dai viali a mare (viale Da Verrazzano e viale Colombo) verso monti saranno deviati lungo i percorsi Savonarola - via Marco Polo - viale XX Settembre, oppure via Sauro - via Genova direzione ponente - piazza Nazioni Unite - via Capitan. Fiorillo. I veicoli provenienti da via Lunense saranno deviati in viale XX Settembre verso monti, quelli che percorrono viale XX Settembre con direzione mare saranno deviati in via Alpini delle Alpi Apuane,