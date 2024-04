Domani i funerali di Mauro Fabiani

Il corpo senza vita di Mauro Fabiani è stato rinvenuto dopo oltre una settimana da un appassionato cacciatore di Reggio Emilia che venerdì era a passeggio con il proprio cane. Inavvertitamente è scivolato per il terreno inumidito ed è stato questo l’attimo ha scorto il cadavere dello sfortunato 62enne, rimasto impigliato nella siepe di un canaletto con il corpo riverso verso il basso. Si trovava al confine con la zona già controllata dalle squadre di soccorso e per ieri le ricerche di Protezione civile, forze dell’ordine e vigili del fuoco avevano in programma le ricerche proprio in quell’area. La compagna, un’amica e il marito di questa, s’erano avvicinati nei giorni precedenti a questa zona ma non avevano proseguito. Non risultando alcun riscontro oggettivo tale da richiedere l’autopsia sul corpo del pensionato - probabilmente deceduto a causa di un malore - il magistrato di turno ha deciso per la riconsegna della salma ai familiari. Attualmente è esposta all’obitorio dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano. Domani i funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale di Monte dei Bianchi. Fabiani lascia la mamma, il fratello, il nipote , la compagna e altri parenti. I familiari ringraziano quanti nei giorni scorsi si sono prodigati nelle ricerche e tutti coloro che parteciperanno alle esequie.

Roberto Oligeri