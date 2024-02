Distretto a Marina di Carrara. Accordo fra Asl e Comune

Asl Toscana Nord Ovest e Comune di Carrara confermano l’accordo sugli immobili di via Firenze a Marina di Carrara dove resta il distretto sociosanitario ma ora si guarda anche al futuro. Quell’immobile, infatti, ha bisogno di importanti interventi di adeguamento e pure di manutenzione straordinaria soprattutto nella zona della pensilina esterna, oggi in parte non accessibile, che ora diventano oggetto di una specifica intesa fra Asl e amministrazione. Da un lato, la Zona distretto Apuana e il Comune, infatti, hanno ravvisato la necessità di mantenere un presidio distrettuale per l’erogazione dei servizi socio sanitari territoriali e per il servizio di riabilitazione agli abitanti a Marina di Carrara e quei locali alla fine possono anche andar bene, come è stato fino a oggi: hanno le caratteristiche idonee ad ospitare servizi Socio-Sanitari, ed il servizio di riabilitazione, per soddisfare i bisogni socio sanitari sul territorio del Comune. La struttura, però, non è proprio ‘moderna’ e ha quindi bisogno d’interventi di manutenzione straordinaria che sono stati solo in parte individuati e progettati dall’azienda sanitaria. Ecco quindi che nascono i nuovi termini di un accordo per il futuro: una volta completata la progettazione e determinato il piano d’investimento sarà richiesto al Comune una nuova intesa, sulla base del valore degli investimenti necessari, che rispetto all’attuale prorogata di altri 9 anni, preveda una nuova concessione gratuita di durata ultradecennale. Restano inoltre in capo all’azienda sanitaria le spese vive di gestione della struttura che si aggirerebbero sui 36mila euro all’anno, compresa la Tari.