Disegni contro la violenza e una mostra a palazzo civico

Ventinove disegni, ventinove storie per dire ‘no’ alla violenza di genere. E’ stata inaugurata ieri pomeriggio nell’atrio del Comune l’esposizione dei lavori prodotti dalle studentesse e dagli studenti delle classi III B e IV A del liceo artistico ‘Gentileschi’, guidati dal coordinamento della professoressa Doriana Guadalaxara. I disegni sono stati realizzati in collaborazione con il centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ e l’assessorato alle pari opportunità e con il patrocinio del Comune.

Per l’amministrazione, all’inaugurazione erano presenti la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessore Gea Dazzi e Francesca Menconi del centro antiviolenza. L’esposizione rientra tra le iniziative della rassegna ‘Intorno all’8 marzo’ che ha proposto numerosi eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna. Le opere delle ragazze e dei ragazzi del ‘Gentileschi’ sono state stampate su dei grandi pannelli, che ora si possono ammirare in piazza 2 Giugno ma non solo. Grazie alla tecnica della serigrafia sono stati trasposti i disegni anche su delle magliette bianche, che gli stessi alunni indosseranno oggi alle 16 in via Eugenio Chiesa per un flashmob organizzato per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Ogni maglia ha rappresentato nella parte frontale l’impronta del palmo della mano aperta all’interno di un riquadro rosso, mentre nella parte posteriore ci sono vari disegni con spunti di riflessione sul tema della violenza di genere. I ventinove disegni sono frutto della collaborazione avviata ormai da diverso tempo tra il centro antiviolenza e il liceo artistico cittadino e che, attraverso percorsi Ptco, ha già portato alla realizzazione di numerose iniziative, tra le quali il grande murales che dallo scorso 25 novembre si trova davanti la sede del centro antiviolenza a San Martino.