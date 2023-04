Disagi al monte Guidi in visita a Guadine

Un incontro partecipato anche da cittadini di altri paesi montani, quello di martedì a Guadine con il candidato sindaco Marco Guidi (nella foto) e la candidata di Fratelli d’Italia Roberta Dei. Molti sono stati i temi trattati che riguardano diverse zone montane e che causano disagi ai residenti. "Uno dei problemi segnalati è senz’altro quello legato ai parcheggi: i residenti, soprattutto nel periodo estivo, non sanno dove sostare con la propria macchina a causa del maggiore afflusso di persone. I così detti parcheggi selvaggi lungo la carreggiata non solo rendono difficoltosa la sosta, ma rischiano di compromettere il passaggio dei mezzi di soccorso. La soluzione sarebbe un nuovo parcheggio a servizio di Guadine e dei suoi residenti e di chi in estate si reca al fiume. La montagna è un territorio complesso, da Sindaco non mancherò di darle l’attenzione di cui merita anche nel quotidiano". Nel corso dell’incontro sono state segnalate altre criticità come il cedimento di una parte di monte a Cavagna e un albero caduto a Ridiscesi che compromette la viabilità. È poi emersa l’inefficienza della rete telefonica: molti operatori non ricevono infatti il segnale e rendono le comunicazioni difficoltose. Necessario per il candidato il potenziamento della rete. "I residenti avevano bisogno di essere ascoltati. Le problematiche sono tante ed importanti, per questo è necessario un progetto serio per la zona montana che è una nostra grande risorsa. Sono sicura che il candidato Guidi sarà in grado di farlo" ha dichiarato la candidata Dei.