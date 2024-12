Disabilità: un convegno in memoria di Martina

La normalità nella disabilità. Oggi alle 15 a palazzo civico si terrà il convegno organizzato dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti su “La disabilità nella sua normalità”. La conferenza è in occasione della giornata mondiale delle persone con Disabilità, ed è dedicata alla piccola Martina Sironi, scomparsa prematuramente, che ha lasciato in tutte le persone che l’hanno conosciuta e che le hanno voluto bene un’opacità palpabile, diventando un grande esempio di come vivere la quotidianità nonostante tutte le sue avversità e di come il sorriso e il prendersi cura degli altri siano fondamentali per un buon vivere. L’incontro affronterà il tema della disabilità vista non solo come limitazione a svolgere le attività nel modo comune, ma anche come fragilità emotiva causata dalle più svariate circostanze della vita. Da questo punto di vista si avvince che tutti, nelle varie fasi della vita, abbiamo bisogno di essere inclusi, così il disabile certificato, quello visibile agli occhi di tutti, non è altro che una persona con fragilità facente parte di un grande e unico insieme. In sintesi, lavorare sull’insieme ci permette di includere ogni singolo in uguale modo e a nessuno di sentirsi intruso a casa propria. Ed ecco la disabilità si fa maestra di vita, di una vita normale, con le stesse opportunità a fronte delle singole diversità. Ne parleranno i rappresentanti di Club Scherma Apuana, delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, della musica e musicoterapia e degli educatori museali. Moderatore sarà Giorgio Ricci presidente della Uici di Massa Carrara. Le conclusioni finali saranno a cura del presidente regionale Uici Massimo Diodati e della Presidente della Consulta delle Persone con disabilità del Comune.