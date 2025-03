Dirigente ingegnere biomedico per l’Asl

L’Azienda Socio-Sanitaria Ligure 5 di La Spezia ha indetto una selezione per titoli ed esami per un posto di dirigente ingegnere biomedico a tempo indeterminato per ingegneria clinica. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario il possesso di specifica laurea in ingegneria biomedica o titolo equipollente, abilitazione all’esercizio della professione, 5 anni di servizio in enti del Servizio sanitario nazionale o esperienza equivalente (per i dettagli si rimanda al testo integrale del bando di concorso). Il bando prevede il superamento di prova scritta, pratica e orale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche dell’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. Domande entro il 9 marzo solo tramite portale https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it. Per altre info, contattare l’ente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 all’Ufficio selezione del personale telefono 0187-533543.