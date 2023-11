Differenziata, il Comune più virtuoso

Il Comune di Montignoso ha raggiunto un nuovo traguardo nella sostenibilità ambientale e si conferma il più virtuoso in provincia per la raccolta differenziata. Nel 2022 la percentuale di differenziata è arrivata all’82,85, con un aumento del 1% rispetto all’anno precedente. Raccolti 5.337.000 kg di rifiuti differenziati che dimostrano l’impegno costante della comunità nel promuovere pratiche ambientali responsabili. Quelli indifferenziati sono stati 1.105.000 kg. L’assessore all’ambiente di Montignoso, Giulio Francesconi, ringrazia i cittadini per il loro contributo prezioso: "Questo risultato è frutto dell’impegno e della collaborazione della nostra comunità". Se il lavoro fatto è buono l’impegno è a migliorare ancora.